Владивосток, 15 октября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило Приморью инфраструктурный бюджетный кредит на 9,4 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на строительство инфраструктуры для проектов комплексной жилой застройки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Приморья

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Предполагается инфраструктурой обеспечить микрорайон «Радужный» в Уссурийске, жилой комплекс «Солнечная долина» в поселке Трудовое, проекты ГК «ПИК» на улице Борисенко, 48, и в микрорайоне «Снеговая Падь», жилой комплекс «Чистый квартал», строящиеся дома на улице Шошина и Снеговая, 9, во Владивостоке.

Кроме того, построят два детских сада на 150 мест на улице Борисенко, 48, и на 350 мест в микрорайоне «Снеговая Падь», внутриквартальные дороги для микрорайона «Радужный» и проектов компании «ПИК», транспортную двухуровневую развязку и мост через железную дорогу жилого комплекса «ДНС Сити».

Промышленный парк «Большой Камень» будет обеспечен инженерными сетями, транспортной инфраструктурой, построят складские и административные комплексы. Промпарк станет площадкой для строительства завода строительных материалов компании «Технониколь».

По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, реализация данных проектов позволит снизить стоимость жилья.

«Объекты прошли конкурсный отбор, их цель — создать инфраструктуру для удешевления строительство жилья. В «Радужном» появится новый город, в промышленном парке «Большой Камень» будут созданы новые производства, которые обеспечат деятельность судостроительного комплекса «Звезда». Мы будем производить детали сами, а не закупать их в других регионах, за рубежом, создавать рабочие места. Расходы на дороги, электричество, газ не будут включены в стоимость квадратного метра, что позволит снизить его нынешнюю цену», — пояснила Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурный бюджетный кредит в 3 млрд 750 млн рублей на развитие микрорайона «Ореховая сопка», одобренный Хабаровскому краю по итогам заседания правительственной комиссии, распределят по трем направлениям.