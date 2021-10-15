Вашингтон, 15 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Администрации президента США Джо Байдена оказывает нажим на Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), добиваясь снижения цен на энергетических рынках. Об этом 14 октября сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу», — объяснила она.

По словам Псаки, американский лидер «очень сильно концентрирует на этом внимание», и каждый день вопросами регулирования предложения на нефть занимаются специалисты Белого дома. Кроме того, администрация США рассматривает варианты действий в сфере транспортировки нефти по территории страны.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Соединенные Штаты не обращались к России с предложением обсудить вопрос снижения цен на нефть.