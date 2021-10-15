Владивосток, 15 октября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Приморье 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения — в крае открылся 561 переписной участок. В работе задействованы 3375 переписчиков, 561 контролер и 500 волонтеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Образец удостоверения переписчика

Читайте также: В Хабаровском крае подготовили почти 3 тыс. переписчиков

Приморцы могут выбрать любой удобный из предложенных способов участия во Всероссийский переписи населения. Первый из них подразумевает самостоятельное прохождение процедуры на портале Госуслуги. Второй — дождаться переписчика дома и ответить на предлагаемые вопросы.

Переписчик не будет просить предъявить документы — все данные записываются со слов опрашиваемого, подтверждать их официальными бумагами не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае работает комиссия по подготовке и обеспечению проведения переписи, сформировано 394 переписных участка и подготовлено свыше 2,7 тыс. переписчиков, которым будут помогать волонтёры. Все они будут работать в специальной брендированной униформе.