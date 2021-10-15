Вашингтон, 15 октября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Билл Клинтон был госпитализирован с заражением крови в американском штате Калифорния. Об этом 15 октября сообщает телеканал CNN.

Usatoday.com Билл Клинтон

Уточняется, что речь идёт о сепсисе, опасном заболевании, которое без надлежащего лечения может привести к трагическим последствиям для пациента. Экс-президенту США назначено лечение антибиотиками. Особо отмечается, что болезнь Клинтона никак не связана с COVID-19.

Ведущий телеканала был настроен оптимистично, заявив, что состояние Клинтона уже начало улучшаться.

Бывший американский лидер в последнее время редко появлялся на публике, значительно чаще в центр внимания СМИ попадала его супруга, политик Хиллари Клинтон, которая является бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии 2016 года, бывшим госсекретарем, бывшим сенатором-демократом от Нью-Йорка.