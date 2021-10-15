Магадан, 15 октября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области с 27 августа по 13 октября на различных онлайн-площадках и через платформу обратной связи зафиксировали 1984 обращения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

alex alex Камера видеонаблюдения

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По словам руководителя ЦУР Павла Берегового, из общего количества обращений 1885 уже отработаны. Более 500 обращений были связаны с началом отопительного сезона.

«Мы зафиксировали 503 обращения по теме здравоохранения. На текущий момент большая часть вопросов касается вакцинации или лечения от коронавируса. Однако необходимо отметить, что в динамике количество обращений сократилось почти втрое. Также в топе тем по-прежнему остаётся запись к специалистам через электронные сервисы и регистратуру. Мы следим за сроками подготовки ответов и оперативно информируем руководителей ведомств и глав округов в случае возможной просрочки», — сказал Павел Береговой.

Губернатор Сергей Носов поручил провести цифровизацию поликлиник, и организовать установку видеокамеры, которые смогут фиксировать занятость врачей, а также очереди в коридорах медучреждений для эффективной маршрутизации пациентов и контроля рабочего времени медперсонала.

«Камеры видеонаблюдения должны быть напротив кабинетов всех терапевтов и узких специалистов во всех поликлиниках. Система будет анализировать все сама. Так мы наведем порядок», — распорядился Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Вологодской области за два дня направили в ЦУР свыше 1500 вопросов о введении QR-кодов.