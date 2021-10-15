Благовещенск, 15 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В отношении сотрудника ГИБДД города Свободный Амурской области возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Работник ДПС отпустил лишённого прав мужчину, который был за рулём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Mvd.ru Инспектор ГИБДД

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Инцидент произошёл 18 июля. Житель Свободного нарушил правила дорожного движения тем, что сел за руль, не имея водительского удостоверения. Не наказывать лишённого прав водителя сотрудника ГИБДД попросил его знакомый. Уголовное дело в отношении инспектора ДПС было возбуждено по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе сотрудника ГИБДД Башкирии приговорили к трём годам лишения свободы условно за взятку в 23 тыс. рублей.