Киев, 15 октября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Судно Военно-морских сил Украины, терпевшее бедствие в районе острова Змеиный в акватории Чёрного моря, вернулось в порт постоянной дислокации в городе Одессе. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ВМС в Facebook.

Shao Остров Змеиный

Отмечается, что благодаря умелым и оперативным действиям экипажа удалось не допустить полного затопления отсеков корабля, локализовать последствия аварии и удержать судно на плаву. Уточняется, что корабль будет восстановлен и в ближайшее время продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Напомним, аварийная ситуация возникла 13 октября на судне размагничивания «Балта». Было принято решение поставить судно на якорь и проводить мероприятия по борьбе за его живучесть. Утром 14 октября корабль начали буксировать в порт постоянной дислокации в городе Одесса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о терпящем бедствие судне «Балта» ВМС Украины в акватории Чёрного моря.