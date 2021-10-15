Пекин, 15 октября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Крупный китайский производитель автомобилей SAIC-GM-Wuling (SGMW) сообщил о продажах более 1,27 млн автомобилей за первые девять месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании, передает 14 октября агентство Синьхуа.

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SGMW, совместное предприятие SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, продало за этот период 1 270 148 автомобилей, что на 23,3%больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной бренд группы Wuling продал 1 002 703 единицы автомобилей за этот период, что на 39,5% больше в годовом исчислении, в то время как электромобилей компании за этот период выросли более чем в три раза, говорится в сообщении компании.

SGMW базируется в городе Лючжоу, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.