Пекин, 15 октября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Космонавты из зарубежных стран будут участвовать в совместных полетах на борту китайской космической станции после завершения ее строительства, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA), передает 14 октября агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

Китай приветствует иностранных космонавтов на своей космической станции для осуществления международного сотрудничества, заявил заместитель директора CMSA Линь Сицян на пресс-конференции в преддверии запуска космического корабля «Шэньчжоу-13», который запланирован на 12:23 по пекинскому времени 16 октября с космодрома Цзюцюань.

Космический корабль «Шэньчжоу-13» доставит трех астронавтов — Чжая Чжигана, Ван Япина и Е Гуанфу — в космос для строительства китайской космической станции.