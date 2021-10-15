Анадырь, 15 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. На Чукотке завершается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. Общая готовность — 97%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства округа.

«Вся Чукотка. Эгвекинот»

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Отмечается, что подготовлено 47 котельных, что составляет 98,6% от плана, на 95,5% готовы к работе сети тепло‑ и водоснабжения, водоотведения — всего более 507 км. Также на 94,4% от плана подготовлены электросети — это 578 км.

В каждом муниципальном образовании созданы межведомственные комиссии, которые осуществляют приёмку выполненных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи муниципалитетах Приморья запущены 43 котельные, которые обеспечивают теплом 92 социально значимых объекта и 60 жилых домов. Полностью подключат всех потребителей к отоплению к концу октября.