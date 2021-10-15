Пекин, 15 октября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Китай представил команду из трех космонавтов, которые примут участия в пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-13» до станции «Тяньхэ», сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Wtop.com Запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-11»

Китайские астронавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу выполнят космическую миссию «Шэньчжоу-13», а Чжай будет командиром, объявило Китайское агентство пилотируемых полетов (CMSA) на пресс-конференции 14 октября.

Чжай совершил первый в Китае выход в открытый космос в рамках миссии «Шэньчжоу-7» в 2008 году. Ван, участвовавшая в миссии «Шэньчжоу-10» в 2013 году, станет первой китайской женщиной-астронавтом, посетившей китайскую космическую станцию и совершившей выход в открытый космос. По словам заместителя директора CMSA Линь Сицина, Е — новичок в космосе.

Трио пробудет на орбите в течение шести месяцев, что будет обычной продолжительностью для следующих китайских астронавтов, которые будут работать и жить на космической станции, сказал Линь.