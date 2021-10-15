Пекин, 15 октября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-13» стартует на орбиту в 12:23 по пекинскому времени 16 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщило Китайское агентство пилотируемых полетов (CMSA), передает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ

Космический корабль доставит трех астронавтов — Чжая Чжигана, Ван Япина и Е Гуанфу — в космос для строительства китайской космической станции, сказал заместитель директора CMSA Линь Сицян, на пресс-конференции. Астронавты пробудут в космосе около шести месяцев, что является самым длительным периодом для китайских астронавтов.

После выхода на орбиту космический корабль проведет быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным портом основного модуля орбитальной космической станции Тяньхэ, образуя комплекс с основным модулем и грузовыми кораблями «Тяньчжоу-2» и «Тяньчжоу-3». Астронавты на борту «Шэньчжоу-13» будут находиться в основном модуле в течение шести месяцев, работая и живя по тому же графику, что и на Земле, сказал Линь.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F», которая в настоящее время уже заполняется топливом, сказал Линь.