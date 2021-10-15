Тайюань , Китай, 15 октября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Китай отправил в космос свой первый спутник для исследования солнечной энергии с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 18:51 по пекинскому времени 14 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты «Чанчжэн-11»

Десять малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник для коммерческого метеорологического обнаружения, также были отправлены в космос с помощью той же ракеты-носителя.

Спутник был запущен на борту ракеты ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» и успешно вышел на запланированную орбиту. Это был 391-й запуск серии ракет-носителей «Чанчжэн».