Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа суд в Нью-Йорке обязал дать показания по делу о нападении его охраны на участника акции протеста в 2015 годуу небоскреба Trump Tower. Об этом 15 октября сообщил телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Согласно распоряжению суда, Трамп обязан будет прибыть 18 октября в здание небоскрёба в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. Адвокаты истца хотят в ходе досудебных слушаний установить, причастен ли Трамп к произошедшему и какова степень его ответственности за действия охраны в тот день.

Напомним, инцидент произошёл в сентябре 2015 года, в ходе акции протеста против заявлений Трампа в отношении мигрантов. Руководитель охраны Трампа и одновременно его советник Кит Шиллер ударил по голове одного из протестующих и сломал его плакат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партнёра экс-адвоката Трампа обвинили в умышленном нарушении закона США.