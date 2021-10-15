Пекин, 15 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Власти материкового Китая выразили соболезнования и сочувствие в связи со смертельным пожаром, произошедшем в Гаосюне на юге Тайваня, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Тайвань

Управление по делам Тайваня Государственного совета и базирующаяся на материке Ассоциация по связям через Тайваньский пролив выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выразили искренние соболезнования пострадавшим соотечественникам и членам их семей.

Пожар в Гаосюне привел к серьезным жертвам, 46 человек погиб и еще 41 получил ранения, сообщают местные СМИ. Здание, построенное 40 лет назад, загорелось раним утром 14 октября. Всего в здании проживало 139 человек. В настоящее время ведется расследование причин пожара.