Тайбэй, 15 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Пожар в здании на юге Тайваня привел к гибели десятков человек, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Смертельный пожар в коммерческом и жилом здании произошел раним утром 14 октября в городе Гаосюне на юге Тайваня привел к серьезным жертвам, сообщают местные СМИ. К полудню пожарные спасли 62 человека. Вскоре десять из них умерли, а у 14 не подавали признаков жизни до прибытия в больницу.

По текущей информации, общее число погибших достигло 46 человек, еще 41 человек получил ранения. В здании проживало 139 человек. В настоящее время ведется расследование причин трагедии.