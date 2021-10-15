Южно-Сахалинск, 15 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит 13,5 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, об этом губернатору островного региона Валерию Лимаренко удалось договориться с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Григоренко во время их рабочей поездки в область 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

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Помимо этого вице-премьеры заинтересовались проектом по реконструкции морского порта в Корсакове и пообещали помочь региону с финансирование масштабных работ.

«Дальний Восток — стратегически важная территория для развития страны. Сахалин мог бы стать логистическим хабом по переработке рыбы, перегрузке контейнеров», — отметил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин и Курилы получат 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья.