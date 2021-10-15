Китайский вице-премьер призвала улучшить качество школьных учебников
Пекин, 15 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала активизировать усилия по созданию высококачественной системы учебников для всестороннего развития учащихся, сообщает агентство Синьхуа.
Сунь, которая также является главой национального комитета по учебникам, выступила с замечаниями на национальном совещании по работе, связанной с учебниками 12 октября. Подчеркнув важность повышения качества учебников, Сунь призвала к новым подходам к разработке учебников и расширению их функций в воспитании учащихся.
По ее словам, планирование и создание системы учебников должны быть улучшены, отметив, что учебники для разных классов и предметов должны быть частью интегрированной системы. Учебники должны содержать классическое содержание, а также включать новейшие знания и идеи, чтобы идти в ногу со временем.
Механизмы отбора учебников должны регулироваться таким образом, чтобы популяризировать высококачественные учебные материалы и удалять некачественные, сказал Сунь.
Она также настоятельно призвала местные органы власти, различные департаменты и школы оказывать более активную поддержку в плане финансирования и персонала для разработки высококачественной системы учебников.