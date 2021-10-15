Пекин, 15 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала активизировать усилия по созданию высококачественной системы учебников для всестороннего развития учащихся, сообщает агентство Синьхуа.

Gobierno de Chile Сунь Чуньлань

Сунь, которая также является главой национального комитета по учебникам, выступила с замечаниями на национальном совещании по работе, связанной с учебниками 12 октября. Подчеркнув важность повышения качества учебников, Сунь призвала к новым подходам к разработке учебников и расширению их функций в воспитании учащихся.

По ее словам, планирование и создание системы учебников должны быть улучшены, отметив, что учебники для разных классов и предметов должны быть частью интегрированной системы. Учебники должны содержать классическое содержание, а также включать новейшие знания и идеи, чтобы идти в ногу со временем.

Механизмы отбора учебников должны регулироваться таким образом, чтобы популяризировать высококачественные учебные материалы и удалять некачественные, сказал Сунь.

Она также настоятельно призвала местные органы власти, различные департаменты и школы оказывать более активную поддержку в плане финансирования и персонала для разработки высококачественной системы учебников.