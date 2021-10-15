Тамбов, 15 октября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. В арбитраж Тамбовской области поступил банкротный иск, адресованный градообразующему предприятию Котовска — ФКП «Тамбовский пороховой завод». Заявление кредитора из Ростовской области пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к пороховому заводу

Иск от ООО «Энерго-Дон» поступил в суд 14 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 1 687 102,81 рубля.

Компания-ответчик ведёт свою историю с 1915 года, являясь крупным производителем порохов, боеприпасов полного цикла и игрушек-неваляшек.

Самым частым истцом в спорах с заводом стала компания «Газпром межрегионгаз Тамбов», которая ежегодно вынуждена взыскивать задолженность через суд. Соответчиком в этих делах почти всегда выступает Минпромторг России. 1 ноября 2021 года будет заслушан очередной иск к заводу и министерству. В этот раз заявлен долг в 7,7 млн рублей.