Пекин, 15 октября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» продолжил лидировать в прокате материкового Китая 13 октября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилищереж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

При сборах в 74,4 млн юаней (около $11,6 млн) общие кассовые сборы фильма к 14-му дню проката, составили почти 4,4 млрд юаней. Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с более чем 15,3 млн юаней сборов и доведя общий доход до 1,23 млрд юаней.

На третьем месте оказался фильм «Пловцы», собравший за указанный день около 1,37 млн юаней.