Вашингтон, 15 октября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Повышение потолка государственного долга США на сумму $480 млрд утвердил американский президент Джо Байден, 14 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден

Ранее эта инициатива была одобрена Конгрессом Соединенных Штатов. Документ призван покрывать расходы федерального правительства США до 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября лидер демократического большинства в сенате американского Конгресса Чак Шумер заявил, что сенаторам удалось добиться двухпартийного соглашения о краткосрочном повышении потолка госдолга страны. В этот же день законодательный орган одобрил указанную инициативу. 12 октября повышение было согласовано палатой представителей Конгресса.