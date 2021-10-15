Казань, 15 октября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии получил финансовый иск от обанкроченного и оставшегося без лицензии четыре года назад ПАО «Интехбанк». Ответчиком в деле на более чем 37 млн рублей выступает фирма, среди бенефициаров которой отметился бывший глава правления другого кредитного банкрота — «Татфондбанка», экс-министр финансов РТ Роберт Мусин. Заявление оставлено без движения до 8 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Интехбанк

Иск был подан 5 октября 2021 года. Судья Мурзаханова оставила его без движения, отметив, что «соблюдение претензионного порядка урегулирования спора по заявленному иску о возмещении убытков является обязательным».

Банк в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» заявил претензии к ООО «Новая нефтехимия», требуя взыскания «37 151 689 руб. 47 копеек убытков». Детали пока не сообщались.

Напомним, «Интехбанк» лишился лицензии в одно время с «Татфондбанком», с которым был аффилирован. ООО «Новая нефтехимия», среди конечных бенефициаров которого отметился бывший глава правления ТФБ Роберт Мусин, было акционером «Татфондбанка» с долей 17,3%. На сегодня фирма обанкрочена и в отношении неё введено конкурсное производство, а Мусин — фигурант уголовного дела.

В банковской системе РФ ТФБ к моменту краха был на 42-м месте, а «Интехбанк» — на 138-м. В ТФБ существенную долю акций имели власти региона.

На начало сентября 2021 года у «Интехбанка» установлены долги перед 3565 кредиторами на общую сумму 26,433 млрд рублей.

Банковский кризис Татарии 2017 года затронул также ещё ряд коммерческих, в том числе кредитных, организаций.