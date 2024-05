Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Американский миллионер Роберт Дарст, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, был приговорён к пожизненному сроку за убийство, совершённое 21 год назад, судом Лос-Анджелеса. Об этом 14 октября сообщила газета Los Angeles Times.

Судебный процесс по делу об убийстве близкой знакомой миллионера Сюзан Берман продолжался около пяти месяцев. Суд присяжных признал Дарста виновным в убийстве третьей степени в сентябре, защита миллионера не предпринимала попыток ходатайствовать о смягчении наказания, а сам Дарст никак не отреагировал на оглашение приговора.

Признание в нескольких убийствах Дарст сделал случайно в 2015 году, во время съёмок документального фильма, повествующего о нём. «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst). Миллионер отошёл в ванную, забыв снять с себя микрофон, и рассказал сразу о нескольких убийствах, совершённых им. Миллионера арестовали в Новом Орлеане в американском штате Луизиана. Дарст, кроме убийства подруги, подозревается в причастности к исчезновению своей супруги Кэтлин Дарст, которое произошло в 1982 году. Бизнесмен долгое время заявлял о том, что не имеет ни малейшего представления о том, кто мог убить его подругу и куда исчезла его супруга.