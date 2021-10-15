Южно-Сахалинск, 15 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Сахалин и Курилы получат 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья, об этом стало известно в ходе рабочей поездки вице-премьеров РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко в островной регион 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Строительство жилья

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Сахалин одним из первых в РФ расселил аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, и стал пилотным регионом по реализации программы следующего периода. В ближайшие пять лет в области переселят в новое жильё почти 29 тыс. человек.

«Сахалин является лидером по расселению аварийного жилья в стране. В этом году президент Владимир Путин поручил начать новую программу. Мы договорились, что пилотный проект реализуем на Сахалине. В течение ближайших пяти лет 18 миллиардов будет выделено на решение этого вопроса», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Вице-премьер поставил в пример опыт управления строительством Сахалина и рекомендовал распространить его на другие регионы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который в ходе рабочей поездки на Сахалин вместе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным 14 октября посетил площадку, где планируется создать современный экополис, предложил распространить этот опыт островного региона на другие территории.