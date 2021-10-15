Прага, 15 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Находящийся на лечении в больнице президент Чехии Милош Земан может выполнять обязанности главы государства, заявил спикер нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек 14 октября на брифинге.

Kremlin.ru Милош Земан

По словам председателя законодательного органа, он навещал президента и тот находился «в хорошем настроении и шутил». Кроме того, Земан подписал и передал Вондрачеку указ о созыве 8 ноября заседания палаты, которое станет первым после выборов.

Спикер подтвердил, что президент помещен в отделение интенсивной терапии. Вондрачек отметил, что он знает диагноз Земана, но не будет говорить на эту тему, поскольку разглашения не хочет сам чешский лидер. Парламентарий пожелал президенту выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября издание Denik N. распространило информацию о том, что Милош Земан был госпитализирован из-за обострения печёночной энцефалопатии.