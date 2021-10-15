Симферополь, 15 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 23 ноября 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска Министерства обороны России к совету министров Крыма. Спор касается прав собственности на крупный земельный участок в района мыса Чауда в Ленинском районе региона. По делу наложены обеспечительные меры, передаёт ИА REGNUM.

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Спор открыт 12 октября 2021 года. На следующий день, 13 октября, судьей Колосовой были наложены обеспечительные меры в виде запрета совершать действия, направленные на «отчуждение каким-либо образом, передачу в аренду, субаренду, безвозмездное пользование, установление иного обременения в отношении объекта». Спор касается земельного участка общей площадью 2017,7802 га (20 177 802 кв. м).

По данным публичной кадастровой карты, надел относится к землям для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, а разрешённое использование — для размещения иных объектов обороны и безопасности. Кадастровая стоимость — 9 887 122,98 рубля.

Также в рамках обеспечительных мер госкомитету по государственной регистрации и кадастру запретили осуществлять «государственную регистрацию права собственности, перехода права собственности, ограничений (обременений), а также любых сделок» по участку. Третьим лицом в дело приглашено федеральное государственное казённое учреждение «Крымское территориальное управление имущественных отношений».

Министерство обороны РФ также уточнило, что осмотр территории военного городка, который расположен на спорном участке, показал, что «имеются наложения земельных участков иных лиц». Именно этим истец обосновал своё требование об обеспечении.