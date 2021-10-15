Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Переговоры с вице-премьером России Алексеем Оверчуком были информативными, заявил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на своей странице в Twitter.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы провели информативные переговоры по ряду вопросов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. Он проведет ряд встреч с представителями администрации США, а также с предпринимателями. Кроме того, у российского вице-премьера запланирована встреча с заместителем госсекретаря США.

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