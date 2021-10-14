Вашингтон, 15 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Переговоры с вице-премьером России Алексеем Оверчуком были информативными, заявил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Мы провели информативные переговоры по ряду вопросов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. Он проведет ряд встреч с представителями администрации США, а также с предпринимателями. Кроме того, у российского вице-премьера запланирована встреча с заместителем госсекретаря США.