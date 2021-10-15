Москва, 15 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Кафе и рестораны, чьи сотрудники прошли вакцинацию от COVID-19, смогут получить финансовую поддержку столичных властей. Об этом 15 октября сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

Речь идет о компенсации 100% расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года. Прием заявок на оформление такой меры поддержки начнется 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК).

«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря», — сказала Сергунина.

Соискатели этой меры поддержки должны соответствовать ряду требований. Так, не менее 60% его сотрудников должны быть вакцинированы до 15 августа 2021 года. Кроме того, участник должен обладать регистрацией в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. При этом в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.