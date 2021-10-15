Москва, , 02:47 — REGNUM Соединенные Штаты не обращались к России с предложением обсудить вопрос снижения цен на нефть, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они», — заявил он.

Новак добавил, что не располагает информацией о возможных переговорах США с Саудовской Аравией по вопросу стабилизации рынка углеводородов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минэнергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил, что рынок нефти должен сбалансироваться к концу 2021 года. При этом он не исключил, что на рынке в 2022 году может образоваться переизбыток предложения.

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