Панама, 15 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Закон, регулирующий использование в медицинских целях марихуаны подписал президент Панамы Лаурентино Кортисо. Об этом 15 октября сообщает агентство EFE.

Laurie Avocado Марихуана

Законом предусмотрено ведение списка предприятий и частных лиц, занимающихся выращиванием наркотика для нужд медицины. После принятия закона Панама стала первой страной в Центральной Америке, легализовавшей употребление марихуаны.

В странах Южной Америки употребление марихуаны, либо лекарственных средств, содержащих каннабиноиды, разрешено в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Чили и на Ямайке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии может состояться референдум по вопросу легализации марихуаны.