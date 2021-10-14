Степанакерт, 15 октября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Позиционных и территориальных потерь после обстрела на линии соприкосновения со стороны Азербайджана у Нагорно-Карабахской республики (НКР) нет. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Карабаха в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Уточняется, что для разрядки ситуации проводится скоординированная работа командования армии НКР с командованием российского миротворческого контингента. Глава правительства Карабаха Артак Бегларян заявил о стабилизации обстановки по всей протяжённости линии соприкосновения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Армении сообщили о шестерых военнослужащих, получивших ранения в результате обстрела Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Состояние двоих раненых оценивается как тяжёлое.