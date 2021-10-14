Бразилиа, 15 октября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен прохожими на пляже Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро 14 октября. Об этом передает телеканал Globo.

Maks Portal Боевая граната

Он торчал из песка возле спасательного пункта. На указанном месте ранее проходил командный чемпионат мира по пляжному теннису.

После проверки выяснилось, что найденным предметом является учебная граната иностранного производства. Для ее удаления привлекли саперов, которые отправили устройство на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в здании госуниверситета в Тюмени нашли муляж гранаты и 30 охолощенных патронов.