Абуджа, 15 октября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Нигерии провели операцию против бандитов, занимающихся похищением людей, на севере страны, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что операция велась сразу в нескольких регионах штата Кадуна. В ходе спецоперации были ликвидированы 45 боевиков, еще 60 арестованы. Кроме того, нигерийским военным удалось уничтожить ряд баз бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября вооруженные боевики напали на рынок в нигерийском штате Сокото на северо-западе страны. В результате нападения погибли 20 мирных жителей. Также бандиты сожгли девять автомобилей.