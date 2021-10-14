Могадишо, 15 октября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Двух боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали военнослужащие Национальной армии Сомали, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

Сообщается, что террористы напали на подразделение армии Сомали на юге страны. В результате перестрелки двое боевиков были ликвидированы, остальным удалось скрыться с места нападения. Тем не менее армия Сомали ведет преследование бежавших террористов.

Отмечается, что в ходе боя военнослужащим сомалийской армии удалось захватить оружие боевиков. В районе, где произошло нападение, ведется военная операция.