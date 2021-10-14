Джакарта, 15 октября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 на территории Индонезии, сообщает пресс-служба индонезийского метеорологического и геофизического агентства.

Martin Luff Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 119 километрах к юго-востоку от города Битунг. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров под морским дном. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители провинции Северная Сулавеси и центральных регионов Индонезии, однако сведений о пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его очаг находился в 145 километрах от города Тернате на глубине 60 километров. Пострадавших не было.