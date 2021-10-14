Степанакерт, 15 октября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Шестеро армянских военнослужащих получили ранения в результате обстрела Нагорно-Карабахской Республики (НКР) со стороны Азербайджана. Об этом 14 октября сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как уточнил Татоян, обстрелы велись в направлении ряда населённых пунктов Карабаха. Военнослужащие получили ранения при обстрела с азербайджанской стороны армянских позиций у села Норшен Мартунийского района НКР.

Уточняется, что двое военнослужащих получили тяжёлые ранения, их состояние оценивается как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Минске вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе.