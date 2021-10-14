Каир, 15 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Египет обеспокоен перестрелками в ливанском Бейруте и призывает стороны прекратить насилие, сообщает пресс-служба египетского МИД.

Shahen books Протесты в Ливане

В заявлении ведомства говорится, что Каир призывает политические силы Ливана отказаться от применения насилия и действовать в рамках закона и конституции. По словам дипломатов, вооруженные столкновения лишь подрывают стабильность и безопасность Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Бейруте произошла перестрелка между шиитскими группировками и христианской общиной «Ливанские силы». В результате стрельбы погибли шесть человек, еще более 30 получили ранения различной степени тяжести.