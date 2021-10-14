Рамалла , 15 октября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений, которые произошли между израильскими военными и палестинской молодежью на Западном берегу реки Иордан. Об этом 14 октября сообщило агентство WAFA.

Israel Defense Forces Израильская армия

Инцидент произошел в городе Бейт-Джала. В ходе столкновений также пострадал один палестинец и еще один был задержан. По сведениям агентства Maan, военные открыли стрельбу по толпе после того, что как в сторону их автомобиля бросили бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября при столкновениях палестинцев с израильскими силовиками на Западном берегу пострадали более 70 участников беспорядков.