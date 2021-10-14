Пекин, 15 октября, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Китайская студия miHoYo в очередной раз разозлила поклонников игры Genshin Impact. Об этом 14 октября сообщил портал Kotaku.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

Официальный twitter-аккаунт Genshin Impact 13 октября 2021 года опубликовал объявление о том, что когда число подписчиков страницы достигнет 5 млн, то руководитель miHoYo Да Вей пригласит в штаб-квартиру студии миллиардера Илона Маска. Геймеры крайне негативно отреагировали на этот пост, они успели оставить под ним более 20 тыс. комментариев, пока пока администрация аккаунта не удалила публикацию.

Поклонникам игры не понравилось то, что её авторы, по видимому, хотели в качестве рекламного инструмента использовать NPC (неигрового персонажа) Эллу Маск, которую можно встретить в игровом регионе Мондштадт. До этого момента разработчики никаким образом не намекали на то, что между персонажем и известным миллиардером может быть какая-то связь. Примечательно то, что примерно через два часа после удаления поста на странице игры Илон Маск пошутил в Twitter, что хочет стать персонажем Genshin Impact.

https://twitter.com/elonmusk/status/1448558569922703360

Напомним, Genshin Impact — это приключенческая ролевая экшн-игра в открытом мире, выполненная в аниме-стилистике. Её релиз состоялся 28сентября 2020 года. Отметим, что многие журналисты и видеоблогеры критикуют проект за использование гача (азартных механик).