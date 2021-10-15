15 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Ситуация на севере Косово и Метохии, по всей видимости, продолжит обостряться. При этом официальный Белград вряд ли сможет повлиять на ситуацию.

Анна Филимонова, , 07:41 — REGNUM «Республика Косова» 13 октября 2021 г. начала наступление на Северную Косовскую Митровицу. Это одна из четырех сербских общин севера КиМ (наряду со Звечаном, Зубиным Потоком и Лепосавичем). Напомним, что во власти Приштины окопались бывшие боевики Армии Освобождения Косово (АОК) и, несмотря на отсутствие личного боевого опыта, последовательные проводники интересов сепаратистов-террористов и незримо присутствующих рядом США и Германии. АОК — не настоящая боевая армия, а особое карательное подразделение, щедро финансируемое западными патронами Приштины, и ими же оснащаемое оружием, снаряжением и боеприпасами.

Президент Сербии Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

АОК не была расформирована и разоружена, как того требовала резолюция 1244 СБ ООН, а прошла ряд трансформаций и игр с названиями, чтобы в итоге обрести конечный вид как «Армия Косовы» (конец 2017 г.). Относительно снаряжения отметим, что она имеет в своем арсенале, также с легкой руки своих западных подельников, спецтехнику и спецсредства для разгона демонстраций. На днях в «Косове» побывало английское спецподразделение, специализирующееся именно на борьбе с мирными протестами. Вероятно, англичане провели соответствующий тренинг и, отбыв, оставили Приштине технику и снаряжение.

Несколько дней назад Приштина начала психологическую атаку на сербское население: на севере постоянно выли сирены. 13 октября спецподразделение РОСУ (есть информация и о других спецподразделениях) «косовской полиции» снова вошла на сербский север под предлогом арестов «криминальных личностей» и «пресечения каналов контрабанды». Скорее всего, криминальные личности на севере действительно есть, поскольку здесь царит полное безвластие, но огромный вопрос, «чьих они будут». И особенно любопытно слышать негодование по поводу контрабанды от Приштины — стороны, обеспечивающей всю Европу афганским героином и спевшуюся даже с колумбийскими наркокартелями для обеспечения наркотрафика в Англию и США.

Акция охватила несколько районов — Печ, Приштину, Южную и Северную Косовскую Митровицу. РОСУ применили светошумовые бомбы, слезоточивый газ и автоматическое оружие (!), ранив несколько десятков сербов.

Форма и значок Освободительной армии Косово (сс) Adam Jones

В последний раз Приштина на севере КиМ использовала РОСУ в конце сентября 2021 г. на двух пограничных КПП Яринье и Брняк для контроля смены всех автомобильных номеров с сербских государственных на «косовские» в полном соответствии с подписанным сербским президентом Александром Вучичем соглашением от 2016 г. (это соглашение является подтверждением договора, ранее подписанного прежним президентом Сербии Борисом Тадичем).

Реакция центральной сербской власти на события конца сентября, как мы и указывали, являлась лишь имитацией активности. Снова была объявлена неведомая военной науке «повышенная боеготовность», когда никаких предписываемых в таких случаях военных мер не предпринимается, зато приглашаются российские высокие представители, включая посла Александра Боцан-Харченко. Им демонстрируются сербские военные и техника, которые не смеют и никогда не посмеют зайти на север Косово — по крайней мере, пока Вучич у власти.

Пока РОСУ вдумчиво и беспрепятственно, попутно не упуская возможности как следует унизить сербов, контролировали процесс выполнения соглашения в плане смены автомобильных номеров, Вучич проводил показательное выступление с «боеготовностью» для представителей России. Естественно, действо проходило не на территории КиМ. Как это должно было помочь косовским сербам — неясно, соглашение продолжает неукоснительно выполняться, зато представление значительно «поправило» образ Вучича — СМИ распространили портрет «грозного президента», вот-вот готового дать самый жесткий ответ злоумышленникам. Жесткий ответ заключался в совместной прогулке с российскими функционерами, а режим «повышенной боевой готовности» растворился в туманной дали безо всяких последствий. Запад всемерно поддерживает Приштину и, видимо, совсем не опасается неконтролируемых движений Вучича.

Президент Сербии Александр Вучич на выставке военной техники «Партнер 2021» Predsednik.rs

Можно уже сбиться со счета, сколько раз продолжается одно и то же навязчивое представление с передвижением армейских подразделений, которые никогда ничем не заканчиваются. Север Косово недоступен Белграду, там проходит «государственная граница» с «Косовой», и её пересечение Армией Сербии будет использовано как повод для развязывания широкомасштабного конфликта, в котором сербы севера окажутся безоружными заложниками, спасти и защитить которых у Белграда не будет ни возможности, ни, главное, желания.

Мы уже много раз писали о том, что сваливать всю вину на Запад и впадать буквально в истерические припадки по поводу действий тех, кто никаким образом не скрывает своих намерений, не просто наивно, но и злонамеренно. Это «перевод стрелок», сокрытие истинных виновников происходящего. Без понимания юридических и политических аспектов подоплеки интеграции сербского севера в «конституционно-правовой порядок» Приштины возложение ответственности на Запад является прямым обманом.

Брюссельское соглашение от апреля 2013 г., подписанное собственноручно Александром Вучичем и Ивицей Даичем, ликвидировало все государственные институте на территории всего Косово, в том числе на севере. И включило всю территорию Косово в «конституционно-правовой порядок» сепаратистской власти. Отметим, север края отторгнуть от Сербии не посмели даже нацисты в период Второй мировой войны. На севере никогда не существовало даже точной границы между Сербией и КиМ, это была просто произвольно очерченная административная линия, примерно по границам общин. Государственные институты, которые были ликвидированы — это не библиотеки и хоровые кружки, а суд, полиция и органы безопасности. Возникает совершенно законный вопрос: ликвидация государственной власти на территории, захваченной террористическими силами, поддержанными западными странами в виде военной агрессии против суверенного государства — это не пособничество сепаратизму? Это не классические действия, предусмотренные Уголовным кодексом Сербии?

Бывший премьер-министр Сербии Ивица Дачич с Хиллари Клтинтон (сс) U.S. Department of State

Приштина сейчас не делает ничего в нарушение достигнутых с Вучичем договоренностей в рамках переговорного процесса с Белградом. Она именно от сербских властей, а не от Запада, получила все атрибуты государственности — границу, таможню, территорию, армию, независимую электроэнергетическую систему и телекоммуникации. Сербский президент полностью обеспечил государственные интересы, но не Сербии, а «Косовы».

Что делает Вучич в столь драматичный момент? Он в срочном порядке выезжает в Рашскую область… для встречи с представителями косовских сербов. События начались рано утром, президент назначает встречу с сербами на 15:00. Что нового, по мнению Александра Вучича, ему могут сообщить косовские сербы? Поведать душераздирающие подробности для совместного посыпания голов пеплом? Почему президент в ситуации применения уже автоматического оружия против мирного населения выбирает формат «кафанских посиделок»? После встречи сербы вернутся домой, но что изменится? Какие у них есть возможности для изменения ситуации, когда против них действует военно-государственная машина Приштины?

Вряд ли им следует ждать помощи. Это ведь сербская власть заставляла и заставляет их принимать «косоварские паспорта» (с гражданством, разумеется, «Косовы»). Это Александр Вучич отменил проведение сербских государственных выборов в Косово с 2012 г. Это он вынуждает косовских сербов принимать участие в выборах, организуемых по законам «Косовы».

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Рашскую область Predsednik.rs

Прогнозируем, что и на этот раз, невзирая на происшедшее, сербский президент не посмеет защитить своих граждан и тем более не сможет отстоять территориальную целостность страны, что является его прямой конституционной обязанностью. Ситуация сейчас, вероятно, пойдет на обострение. Со стороны официального Белграда следует ждать всего спектра манипуляционных приемов по «сливу эмоций», прикрытию реального бессилия и попыток «подковерного договора» с Вашингтоном и Брюсселем. С Альбином Курти, в отличие от Хашима Тачи, договориться не получится.