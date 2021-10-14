Берлин, 15 октября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили жители нескольких стран, 14 октября сообщает сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Жалобы о проблемах приходят из Германии, Нидерландов и Британии. Большая часть из них связана с работой приложения. Кроме того, пользователи столкнулись с трудностями при соединении устройств с сервером, а также при загрузке новостной ленты и интернет-сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбой в Instagram зафиксировали в России, США, Британии, Германии и еще ряде стран.