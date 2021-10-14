Манчестер, Великобритания, 15 октября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу выразил желание покинуть клуб из Манчестера ради игровой практики: «Если у меня будет возможность перейти куда-то ради получения игрового времени, я рассмотрю эту возможность. Футбол — самое главное в моей жизни».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в десяти матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. При этом суммарно на поле футболист провел лишь 461 минуту из 900 возможных.

Ранее сообщалось, что на Стерлинга претендовала каталонская «Барселона», однако из-за трудного финансового положения «сине-гранатовых» трансфер вряд ли состоится.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» 14 июля 2015 года из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Англии составляет 90 миллионов евро. Текущее соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до середины 2023 года.