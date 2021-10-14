Мадрид, 15 октября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Сроки окончания извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) не способны назвать власти Испании, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в интервью телеканалу Sexta.

Раден Салех. Ночное извержение вулкана. 1865

По его мнению, процесс далек от завершения. Глава правительства также выразил солидарность со всеми жителями Пальмы. Санчес отметил, что «с помощью испанской науки» власти страны смогли вовремя эвакуировать с острова множество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что «единственной хорошей новостью» в связи с извержением вулкана Кумбре-Вьеха является отсутствие пострадавших благодаря «гражданской позиции» и «ответственной реакции» жителей Пальмы, а также достижениям науки.