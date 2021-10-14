Париж, 15 октября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 15 октября, в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче-открытие 10-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 сыграет с «Анже». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Валерий Дед Стадион «Парк де Пренс»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Ассистенты главного судьи — Филипп Жеанн и Бастьен Курбе.

Ранее сообщалось, что матч пропустит 35-летний испанский центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, который продолжает восстанавливать от травмы голени и тренируется по индивидуальной программе.

На данный момент «ПСЖ» с восемью победами и 24-мя набранными очками идет на чистом первом месте. «Анже», набрав шестнадцать очков, расположился на четвертой позиции.

В последний раз «ПСЖ» и «Анже» играли между собой 21 апреля в матче четвертьфинала Кубка Франции. Тот матч завершился крупной победой парижского клуба со счетом 5:0 благодаря хэт-трику Мауро Икарди и голу Неймара.