Париж, 15 октября, 2021, 00:07 — ИА Регнум. 14 октября на официальном сайте «Пари Сен-Жермен» сообщили, что 35-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос продолжает тренироваться по индивидуальной программе и вернется в строй только через десять дней. Испанец пропустит матч 10-го тура французской Лиги 1 2021/22 с «Анже».

Кирилл Венедиктов Серхио Рамос

ПСЖ сыграет с «Анже» 15 октября. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Серхио Рамос перешел в ПСЖ 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущее соглашение экс-защитника сборной Испании с французским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.