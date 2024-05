Сеул, 15 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Издатель Neowiz и студия SouthPAW Games выпустят игру Skul: The Hero Slayer на консолях PlayStation 4, Xbox One, and Switch. Анонсирующий трейлер был опубликован 14 октября на YouTube-канале портала IGN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра, выполненная в жанре roguelite (у персонажа есть только одна жизнь, в игре присутствует процедурная генерация уровней), выйдет на PS4, Xbox One и Switch 21 октября 2021 года. В трейлере разработчики показали игровой процесс версии Skul: The Hero Slayer для консолей.

Напомним, Skul: The Hero Slayer вышла на ПК в формате раннего доступа 18февраля 2020 года. Полноценный релиз игры состоялся 20 января 2020-го.