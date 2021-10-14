Казань, 14 октября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. 14 октября агент 23-летнего флангового защитника «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова Евгений Моисеев сообщил, что игрок восстановился от повреждения и поможет казанской команде в грядущем матча одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Локомотивом».

Дмитрий Голубович Илья Самошников

«Рубин» сыграет с «Локомотивом» 16 октября. Матч пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Также стоит отметить, что матч «Рубин» — «Локомотив» станет первым для Маркуса Гисдоля в качестве главного тренера «железнодорожников».

В текущем сезоне Самошников принял участие в десяти матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака».