Штат Калифорния, США, 14 октября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Снуп Догг поделился датой выхода своего грядущего альбома «Algorithm», информирует портал The Line Of Best Fit.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

Подтвердив, что новый альбом уже в пути, во время выступления на Вечернем шоу с Джимми Фэллоном в прошлом месяце, Снуп Догг также поделился обложкой альбома. Хотя ходят слухи, что Эминем может появиться на записи, Снуп Догг подтвердил, что Benny The Butcher, Busta Rhymes и другие будут представлены в «Algorithm».

https://www.instagram.com/p/CVBZ_HbBa82/

«Algorithm» станет продолжением работы Снуп Догга «tha Streets 2 tha Suites» и станет его первым альбомом с тех пор, как он присоединился к лейблу Def Jam Recordings в качестве исполнительного креативного и стратегического консультанта в июне.