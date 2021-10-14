Приштина, , 23:55 — REGNUM Косовское новостное агентство Klan Kosovа 14 октября опубликовало результаты опроса кандидатов накануне местных выборов 17 октября.

Арбен Вития Http://msh.rks-gov.net/

Согласно опросу, в столице, Приштине, лидирует кандидат от правящей партии — бывший глава минздрава Арбен Вития. Он набрал 46,3% голосов. Еще 25% получил кандидат от Демократической лиги Косово (ЛДК) Перпарим Рама, 19,2% — кандидат от Демократической лиги Косово Уран Исмаили, младший брат Рамуша Харадиная Даут Харадинай набрал всего 5,5% голосов.

В других муниципалитетах Косово, однако, с большим отрывом лидируют представители других партий. Парадоксальным образом, партия, набравшая свыше 50% голосов на парламентских выборов, уже который год не способна заполучить большинство муниципалитетов края.

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